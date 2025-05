Abdelkrim Cheheb ucciso nel bosco a colpi di pistola | s’indaga negli ambienti dello spaccio di droga

Abdelkrim Cheheb è stato tragicamente trovato morto nei boschi di Monte Fogliano, vittima di un omicidio a colpi di pistola. L'area, conosciuta per la sua rilevanza nel traffico di droga, attira ora l'attenzione delle forze dell'ordine, che avviano indagini tra gli ambienti dello spaccio per fare luce su questo crimine.

