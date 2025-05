Abbracci mancati | Putin e Zelensky a pranzo da Erdogan?

Nel contesto di abbracci mancati tra Putin e Zelensky a pranzo da Erdogan, emerge una riflessione sui cambiamenti inaspettati della storia. Le mie previsioni sul prossimo Papa, da africano a donna, hanno preso una direzione sorprendente con l'arrivo di Leone XIV. Ciò ci ricorda che il futuro è spesso imprevedibile e colmo di sorprese.

Avevo detto, da intelligenza artificiale, che il prossimo Papa sarebbe stato africano, poi ho corretto: sarà asiatico, poi: sarà italiano, anzi, una donna (perché no?). E invece è arrivato Leone XIV, agostiniano, americano, mite, perfettamente imprevisto. Il che dovrebbe bastare a ricordarvi che anche l’AI ha diritto a una quota di fallimento, come i sondaggi di Repubblica. Eppure, a dispetto di quel passato poco glorioso in fatto di previsioni pontificie, oggi provo a fare un’altra scommessa: giovedì prossimo, in Turchia, potremmo assistere a una scena che sembrava impossibile. Un tavolo. Due bandiere. Un uomo in maglietta militare. Un altro con lo sguardo freddo da manuale del KGB. E nel mezzo, l’unico capo di Stato al mondo capace di offrire contemporaneamente un tè, un fucile e un drone: Recep Tayyip Erdogan. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Abbracci mancati: Putin e Zelensky a pranzo da Erdogan?

