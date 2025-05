Abbattimento volo MH17 Onu attacca la Russia | Responsabile dello schianto in Ucraina nel 2014 che provocò 298 morti ha usato un missile terra-aria BUK

L'Onu ha ufficialmente sottolineato la responsabilità della Russia nell'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel 2014. Il Boeing 777, colpito da un missile terra-aria Buk, si schiantò in Ucraina orientale, causando la morte di 298 persone. Questo tragico evento rimane un punto di tensione nel conflitto tra le forze ucraine e i separatisti filo-russi.

Il Boeing 777 della Malaysia Airlines - in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur - si schiantò nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, dove i separatisti filo-russi combattevano contro gli ucraini L'Onu attacca la Russia in merito all'Abbattimento del voloMH17 della Malaysia Airlines de 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Abbattimento volo MH17, Onu attacca la Russia: "Responsabile dello schianto in Ucraina nel 2014 che provocò 298 morti, ha usato un missile terra-aria BUK"

