Abbattimento delle barriere architettoniche via ai lavori in viale Gaspare Finali | tra le novità le mattonelle tattili

Sono in arrivo importanti lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche in viale Gaspare Finali. Tra le novità, verranno installate mattonelle tattili per garantire l'accesso a tutti. Dopo gli interventi in viale Mazzoni, ora è la volta di rendere la città sempre più inclusiva e accessibile, migliorando la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.

Una città a misura di tutte e tutti. Dopo viale Mazzoni, anche vialeGaspareFinali, fino al primo tratto di viale Carducci (all’altezza del cinema multisala ‘Eliseo’) sarà interessato da interventi per l’eliminazione dellebarrierearchitettoniche. I lavori, suddivisi in più stralci e. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Abbattimento delle barriere architettoniche, via ai lavori in viale Gaspare Finali: tra le novità le mattonelle tattili

