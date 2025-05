Abbattimento dei vigneti a scuola per far capire l' importanza di denunciare

In un'innovativa iniziativa di sensibilizzazione, gli studenti dell'istituto "Saetta-Livatino" di Ravanusa hanno assistito all'abbattimento simbolico dei vigneti. Con il sindaco Giuseppe Pitrola e il dirigente scolastico Michele Di Pasquale, hanno esplorato l'importanza di denunciare le illegalità, promuovendo una cultura della legalità indispensabile per il futuro della comunità.

Una giornata speciale per gli studenti dell'istituto "Saetta-Livatino" di Ravanusa. Insieme al sindaco della città, Giuseppe Pitrola, e con il dirigente scolastico Michele Di Pasquale hanno partecipato ad un incontro dedicato alla cultura della legalità con particolare riferimento ai recenti.

