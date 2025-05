Abbassa il finestrino e gli rubano il Rolex da 45mila euro

Nel cuore di una vivace città, un gesto innocente si trasforma in un incubo. Mentre il guidatore abbassa il finestrino, un colpo astuto si compie: un motorino si avvicina e un ladruncolo afferra un prezioso Rolex Daytona da 45mila euro. In un attimo, il braccio decorato da quel simbolo di lusso rimane vuoto, e la vita quotidiana si interrompe bruscamente.

Il colpo sullo specchietto "tirato" da un motorino, il finestrino che si Abbassa e il guidatore che cerca di sistemarlo con la mano sinistra. Proprio su quel braccio indossava un Rolex Daytona da 45milaeuro.Indossava, perché in pochi attimi un altro scooter si è avvicinato e il passeggero ha.

