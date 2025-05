Abbandono incarico da GPS sostegno | quali le conseguenze Chiarimenti

L'abbandono dell'incarico da parte dei docenti conferiti tramite GPS sostegno di prima fascia comporta importanti conseguenze. Infatti, chi rinuncia a una supplenza non potrà richiedere nuove assegnazioni annuali fino alla scadenza delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), come previsto dall'articolo 14 dell'OM 88/... del biennio di validità.

I docenti che abbandonano una supplenza conferita tramite GPS sostegno prima fascia non potranno accedere a nuove supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per l’intero biennio di validità delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). La sanzione è stabilita dall’articolo 14 dell’OM 882024, che regola le GPS 202426. Tuttavia, questa esclusione non . Abbandonoincarico da GPS sostegno: quali le conseguenzeChiarimenti Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

