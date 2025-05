Abbandono di rifiuti incontrollato a Frosinone | la denuncia

L'abbandono incontrollato di rifiuti a Frosinone, in particolare lungo via Francigena e via Cassiopea, solleva gravi preoccupazioni. Fare Verde Provincia di Frosinone ha ufficialmente segnalato la problematica alle autorità competenti, tra cui Carabinieri Forestali e Polizia Municipale, chiedendo al Sindaco interventi concreti per ripristinare il decoro e tutelare l'ambiente.

Abbandono di rifiuti lungo via Francigena, in via Cassiopea, a Frosinone. Fare Verde Provincia di Frosinonedenuncia il tutto alle autorità competenti, ovvero ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Municipale."Chiediamo al Sindaco di intervenire con azioni concrete per garantire il decoro. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Abbandono di rifiuti incontrollato a Frosinone: la denuncia

Ne parlano su altre fonti

Rifiuti abbandonati ovunque, strade scambiate per discariche: l’inciviltà regna - Frosinone – Non si placa il malcostume dell’abbandono di rifiuti in città. L’ennesima segnalazione questa volta arriva da via Alberto Sordi, a poca distanza dalla Villa comunale, dove da giorni si acc ... 🔗informazione.it

Contrasto all’abbandono dei rifiuti: istituzioni e forze dell’ordine al lavoro in squadra, coordinati dalla Prefettura - LECCE - Prosegue il lavoro corale delle istituzioni per la promozione di ogni iniziativa utile alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di abbandono ... 🔗corrieresalentino.it

Denunciato per abbandono di rifiuti a Piombino - 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice dell’ambiente), che sanziona il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti al suolo e nel suolo. I controlli dei Carabinieri ... 🔗gonews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola, a rischio abbandono 34.000 ragazzi : Si riapre il 7 gennaio

Il 28% degli adolescenti ha dichiarato che dall'inizio della pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola.