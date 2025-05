A2A | ricavi e investimenti in crescita grazie alle acquisizioni

A2A, la multiutility lombarda, ha registrato un primo trimestre positivo, evidenziando una crescita significativa dei ricavi e degli investimenti. Focalizzata su efficienza energetica e rinnovabili, l'azienda ha potenziato le proprie strategie attraverso nuove acquisizioni, segnando un percorso di sviluppo volto a garantire maggiore flessibilità nei suoi impianti di generazione.

La multiutility lombarda A2A ha chiuso un buon primo trimestre dell’anno, con investimenti in costante crescita, concentrati su efficienza energetica, rinnovabili, flessibilità degli impianti di generazione, ma anche su nuove acquisizioni. Il trimestre è stato caratterizzato anche dall’incorporazione della società Duereti, che ha portato l’incidenza delle attività regolate sull’EBITDA al 31%.investimenti in crescitaGli investimenti complessivi si sono attestati a 335 milioni di euro, di cui 302 milioni di euro destinati ad investimenti organici (+37% rispetto all’anno precedente) e 33 milioni di euro destinati ad operazioni di M&A, riconducibili prevalentemente all’acquisizione da Edison della centrale cogenerativa di Sesto San Giovanni con una capacità istallata di 110 MW.Gli investimenti organici hanno riguardato per circa il 60% interventi principalmente finalizzati al potenziamento ed efficientamento delle reti a supporto della decarbonizzazione, allo sviluppo di impianti fotovoltaici, all’aumento della flessibilità degli impianti di generazione, al recupero di materia ed energia e alla digitalizzazione del Gruppo. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - A2A: ricavi e investimenti in crescita grazie alle acquisizioni

