A2A nel primo trimestre ricavi +16% a 39 miliardi Mazzoncini Risultati confermano la solidità

A2A ha registrato un incremento del 16% nei ricavi del primo trimestre 2025, raggiungendo i 3.968 milioni di euro. I risultati, approvati dal Consiglio di amministrazione presieduto da Roberto Tasca, dimostrano la solidità del Gruppo, confermando la sua posizione nel mercato e le strategie di crescita intraprese.

MILANO (ITALPRESS) – Si è riunito il Consiglio di amministrazione di A2A, che sotto la presidenza di Roberto Tasca ha esaminato e approvato l’Informativa trimestrale al 31 marzo 2025. Nel periodo in esame i ricavi del Gruppo sono pari a 3.968 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (3.425 milioni di euro).La variazione è riconducibile principalmente al primo consolidamento della società Duereti e all’aumento dei prezzi unitari del comparto retail e teleriscaldamento. In linea con l’andamento dei ricavi e delle relative dinamiche legate al mercato delle commodities, i costi operativi si attestano a 3.063 milioni di euro, registrando un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+22%).Il costo del personale, pari a 230 milioni di euro, aumenta di circa 15 milioni di euro (+7%). 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - A2A, nel primo trimestre ricavi +16% a 3,9 miliardi. Mazzoncini “Risultati confermano la solidità”

