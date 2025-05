A10 incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia | tratto chiuso in entrambe le direzioni Cinque feriti | Foto

Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un camion e un camper, nella galleria dell'A10 all'altezza di Vallecrosia. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni, causando disagi al traffico. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui una giovane di 22 anni e la sua bimba di un anno. Foto dell'incidente disponibili.

Coinvolti sei veicoli: un camion, un camper e altri quattro mezzi. Tra i feriti una giovane di 22 anni e la figlia di 1 anno 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto

