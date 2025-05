A10 incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia | cinque feriti tra cui una mamma e la figlia di un anno | Foto

Un incidente in galleria sull'A10, all'altezza di Vallecrosia, ha lasciato cinque feriti, tra cui una madre e la sua bimba di un anno. Sei veicoli, tra cui un camion e un camper, sono stati coinvolti. Il tratto autostradale è stato momentaneamente chiuso per i soccorsi, prima di essere riaperto al traffico.

Coinvolti sei veicoli: un camion, un camper e altri quattro mezzi. Tratto autostradale chiuso per i soccorsi e poi riaperto 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: cinque feriti, tra cui una mamma e la figlia di un anno | Foto

