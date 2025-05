A Vinci c’è la Festa del volo un’intera giornata dedicata al più grande sogno di Leonardo

Il 18 maggio, Vinci celebra il sogno di Leonardo con la Festa del Volo. Un'intera giornata dedicata all'arte del volo, dove il borgo si trasforma in un aerodromo in miniatura. Scopri esposizioni di aeromodelli, visite guidate e una ricca programmazione di eventi pensati per grandi e piccini, rendendo omaggio all'ingegno del grande Maestro.

L’Anno del volo a Vinci ha anche una sua Festadedicata. È domenica 18 maggio e per tutta la giornata il borgo leonardiano sarà un aerodromo in miniatura (e non solo) per la Festa del volo, un grande assortimento di iniziative ed eventi che vanno dall’esposizione di aeromodelli a visite guidate a. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A Vinci c’è la Festa del volo, un’intera giornata dedicata al più grande sogno di Leonardo

Se ne parla anche su altri siti

A Vinci c’è la Festa del volo, ecco il programma - L’Anno del Volo a Vinci ha anche una sua festa dedicata. È domenica 18 maggio e per tutta la giornata il borgo leonardiano sarà un aerodromo in miniatura ... 🔗gonews.it

"Le visioni di Leonardo", in scena la 64esima Lettura Vinciana dedicata al volo - Nell'anno in cui il Comune di Vinci dedica le proprie manifestazioni al volo, la Lettura Vinciana del 2025, giunta alla sua 64ª edizione, affronterà il tema del volo come visione nella ... 🔗gonews.it

Festa del Contadino a Vinci domenica 11 maggio - La Festa del contadino torna a Vinci e dalle 10 di domenica 11 maggio propone tantissime iniziative fino al tramonto. È così che il Centro Commerciale Naturale Vincincentro organizza un grande ... 🔗nove.firenze.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa 18 anni a Roma : ecco tutto quello che ti serve

Organizzare un compleanno permette di sbizzarrirci molto e di scatenare la nostra creatività. Le persone più esuberanti scelgono di organizzare una festa di compleanno in grande stile, magari a tema e con tanti invitati; c’è poi invece chi preferisce una festa più modesta tra pochi intimi.