A Torremaggiore va in scena lo spettacolo ‘Giardino d’autunno’

A Torremaggiore, sabato 17 maggio alle 21, si svolgerà lo spettacolo "Giardino d'autunno" per la stagione teatrale del Comune, in collaborazione con Puglia Culture. L’evento, curato da Spazio Off aps, è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e avrà luogo nella Sala Consiliare. Un’occasione imperdibile per vivere l’arte teatrale nella suggestiva atmosfera autunnale.

