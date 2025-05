A Torino c' è il Salone del Libro al Bar Pickwick un calice di vino in omaggio per chi compra un libro

In occasione del Salone del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio, il Bar Pickwick di Palermo celebra la lettura con un'offerta speciale: un calice di vino in omaggio per chi acquista un libro. Scopri le novità di Arkadia Editore in un'atmosfera unica, dove il gusto per la letteratura si sposa con quello per il buon vino.

In contemporanea con il Salone del libro di Torino, l'appuntamento annuale più atteso per lettori, scrittori ed editori, nelle giornate che vanno dal 14 al 18 maggio, il Bar Pickwick, di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, promuove la distribuzione dei libri di Arkadia Editore offrendo un.

Al Salone del libro scoppia il caso Libraccio: gli editori indipendenti non lo vogliono - 126 editori indipendenti chiedono l’esclusione del Libraccio dal Salone del Libro 2025: al centro, la vendita di libri usati. 🔗quotidianopiemontese.it

Salone del Libro 2025, metropolitana di Torino aperta fino all'una di notte - Metropolitana di Torino aperta fino all'una di notte per il Salone del Libro. Dal 15 al 19 maggio torna la kermesse culturale, che si svolgerà come di consueto al Lingotto Fiere . 🔗torinoggi.it

Salone del Libro, ma non solo: cosa fare a Torino fino a domenica 18 maggio - Il musical "Cantando sotto la pioggia", i "Castelli aperti" e il Festival del Verde. A Off Topic si fa festa, Di Battista protagonista al Colosseo ... 🔗torinoggi.it

LUCCA COMICS & GAMES AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

LE ATTIVITÀ DI LUCCA COMICS & GAMES AL SALONE DEL LIBRO DI TORINOSessioni di gioco, approfondimenti e curiosità su tutti i mondi del community event: cinque giorni a SalTo (18-22 maggio) per scoprire la cultura ludica in tutte le sue forme e iniziare a celebrare i 30 anni di Lucca Games.