A tavola per ' assaggiare' il Giro d' Italia | ecco la Cena in rosa

Venerdì, a tavola per assaporare il Giro d'Italia, si terrà la 'Cena in Rosa', un evento gastronomico organizzato da Pisamo in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e i ristoratori di ConfRistoranti. Con il patrocinio del Comune di Pisa e il supporto del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa e dell'azienda Badia di Morrona, sarà un'anteprima imperdibile della corsa ciclistica.

