A Tarquinia la premiazione della Piccola caccia al libro

A Tarquinia, il 18 maggio 2025, si svolgerà la premiazione della “Piccola caccia al libro” nel suggestivo Salone delle Feste della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”. Questa iniziativa ludico-culturale, realizzata con il supporto degli assessorati alla Biblioteca e al Commercio, celebra l’amore per la lettura e coinvolge giovani lettori in un’affascinante avventura letteraria.

Tarquinia, 13 maggio 2025- Domenica 18 maggio, alle 17, nel suggestivo Salone delle Feste della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, si terrà la premiazionedella “Piccolacaccia al libro”, l’iniziativa ludico-culturale promossa dagli assessorati alla Biblioteca comunale, al Commercio e alla Cultura del Comune di Tarquinia, nell’ambito del festival della letteratura illustrata e delle arti visive PAGINEaCOLORI. Oltre ai riconoscimenti per vincitori, a tutti i bambini che hanno preso parte al concorso sarà consegnato l’attestato ufficiale di “Piccoli cacciatori di libri della Città di Tarquinia – 2025”, simbolo dell’impegno e dell’amore per la lettura dimostrato. La cerimonia vedrà la partecipazione del sindaco Francesco Sposetti, degli assessori Andrea Andreani e Monica Calzolari, della direttrice artistica di PAGINEaCOLORI Roberta Angeletti, e dei numerosi esercenti che hanno collaborato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

