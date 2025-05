A sorpresa riprendono i lavori a Pietralata dopo il caos e lo stop di ieri | GUARDA

A sorpresa, i lavori a Pietralata riprendono dopo il caos e lo stop di ieri. Si riaccendono così le speranze per il nuovo stadio della Roma, proprio mentre gli operai sono impegnati nelle delicate operazioni di recinzione, un passaggio cruciale prima della presentazione definitiva del progetto. Tensioni e colpi di scena caratterizzano questa fase decisiva.

Nuovo colpo di scena per lo stadio della Roma a Pietralata. ieri nella zona si è registrata una tensione altissima durante l'arrivo degli operai incaricati di iniziare le operazioni di recinzione per delimitare l'area interessata dagli scavi archeologici, l'ultimo passo prima della presentazione del progetto definitivo. Si sono infatti avuti momenti di panico con residenti e comitati, contrari alla realizzazione dell'impianto, disposti davanti ai cancelli del cantiere. Tra loro anche esponenti di Potere al Popolo, del Movimento 5 Stelle e del Partito Comunista Italiano. Alcuni si sono seduti a terra, in stile «Nuova Generazione», altri hanno gridato «Gualtieri vattene!» e «Vergogna!». La polizia ha tentato di creare un varco per l'ingresso dei camion, ma il clima si è presto surriscaldato, con spintoni e momenti di forte tensione fino a quando i dipendenti della società incaricata hanno deciso di rinviare l'inizio dei lavori. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A sorpresa riprendono i lavori a Pietralata dopo il caos e lo stop di ieri | GUARDA

