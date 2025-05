A scuola si spiega senza passione studenti terrorizzati da verifiche e interrogazioni la lettera dell’alunna fa discutere Galiano | Mi ha ringraziato pubblicarla era giusto ora ascoltiamo davvero

In un ambiente scolastico dominato da paura e ansia per verifiche e interrogazioni, una studentessa diciassettenne ha avuto il coraggio di esprimere il suo disagio. La sua lettera, affissa nella bacheca della scuola, pone interrogativi provocatori agli insegnanti, sfidando un sistema che percepisce come oppressivo e privo di vera passione. La vicenda risuona, invitandoci a riflettere.

"Perché insegnate? Quando ci guardate, cosa vedete?". Sono le domande brucianti che una studentessa diciassettenne ha affisso nella bacheca della sua scuola, in una lettera-denuncia contro un sistema che definisce oppressivo e svuotato di senso.L'articolo “A scuola si spiegasenzapassione, studentiterrorizzati da verifiche e interrogazioni”, la letteradell’alunna fa discutere. Galiano: “Mi ha ringraziato, pubblicarla era giusto, ora ascoltiamodavvero” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Domenica delle Palme: mons. Carbonaro (Potenza), “apprendere dalla ‘scuola della passione’ l’alfabeto dell’amore” - “Occorre apprendere dalla ‘scuola ... non lo spiega, ma lo vive fino in fondo, fino al dono di sé. Svuotato di tutto, ma non dell’amore, lo moltiplica oltre misura. Eccola la passione ... 🔗agensir.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed ? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.