a scampia occupa abusivamente appartamento sequestrato

Ha occupato abusivamente un appartamento che era già stato sequestrato dopo un tentativo di intrusione. Per questo la Polizia locale ha apposto i sigilli all'appartamento di edilizia residenziale pubblica a Scampia e ha deferito l'uomo all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Sono stati gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio della Polizia Locale ad eseguire l'intervento per la riacquisizione. L'attività ha condotto al sequestro penale dell'immobile che è stato successivamente affidato in custodia, con apposizione dei sigilli all'ingresso. Sono state adottate, inoltre, ulteriori misure di messa in sicurezza, l'uomo è accusato di invasione di edificio e occupazione arbitraria di alloggi pubblici, danneggiamento e violazione dei sigilli.