A Santarcangelo in corso i lavori per la riqualificazione di tre aree di sosta

A Santarcangelo proseguono i lavori per la riqualificazione di tre aree di sosta. Mentre l'intervento sul parcheggio di via Martella a Sant’Ermete è quasi terminato, è appena partito il cantiere per il parcheggio tra le vie San Vito, Vecchia Emilia e Romagnoli, con ulteriori migliorie pianificate per le prossime settimane.

