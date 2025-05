A San Severo il concerto de Le Vibrazioni chiude la Festa della Madonna del Soccorso

A San Severo fervono i preparativi per la tradizionale festa in onore di Santa Maria del Soccorso, mercoledì 21 maggio. Dalle 8 alle 12 si darà il via con il lancio delle bombe alla diana, mentre alle 21, in via Martiri di Cefalonia, si terrà un omaggio musicale con il concerto gratuito de Le Vibrazioni.

A San Severo tutto pronto per la tradizionale Festa in onore di Santa Maria del Soccorso. L’appuntamento è per mercoledì 21 maggio. Dalle 8 alle 12 previsto il lancio di bombe alla diana e alle 21 in via Martiri di Cefalonia concerto gratuito de Le Vibrazioni. Al termine dello spettacolo, in via. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A San Severo il concerto de Le Vibrazioni chiude la Festa della Madonna del Soccorso

Se ne parla anche su altri siti

San Severo: concerto di giovani talenti Il 9 maggio - GIOVANI TALENTI in vetrina sabato 9 maggio 2025 (ore 20, Auditorium Sacra Famiglia) con gli Amici della Musica di San Severo, guidati dalla prof.ssa Gabriella Orlando. Un parterre di speranze artistic ... 🔗noinotizie.it

Diocesi: San Severo, mostra su “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi” - La diocesi di San Severo ha promosso una mostra e un convegno dal titolo, “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi ”, a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro. S ... 🔗agensir.it

EVENTO San Severo: tutto pronto per la cerimonia del premio “Tiberio Solis” - Tiberio Solis era Sindaco di San Severo in una fase particolare nella quale la libertà della città era a rischio. Carlo V nel 1521 aveva venduto la città al Duca di Termoli, Ferrante De Capua. 🔗statoquotidiano.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il concerto di Kiana Ledé domani in streaming su Twitch. Diodato ospite della prossima Amazon Music Session il 14 dicembre

Annunciati i nuovi appuntamenti in streaming firmati Amazon Music, in arrivo da questa settimana.Venerdì 11 dicembre, dalle ore 19.