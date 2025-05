A San Giovanni il Mercato Europeo Cambia la viabilità

Arezzo, 13 maggio 2025 – In occasione della 20° edizione del Mercato Europeo, che si terrà a San Giovanni dal 15 al 18 maggio, il Comune ha attuato modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Queste misure sono tese a garantire un regolare svolgimento dell'evento e la sicurezza di cittadini e visitatori.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Per consentire il regolare svolgimento della 20° edizione del MercatoEuropeo, in programma a San Giovanni da giovedì 15 maggio fino a domenica 18 maggio il Comune di San Giovanni ha predisposto alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta in prossimità dell’area della manifestazione. A partire dalle ore 6 di giovedì 15 maggio fino alle ore 6 di lunedì 19 maggio, sarà interdetto il transito e la sosta su Viale Diaz, nel tratto compreso tra Corso Italia e la Strada Regionale 69. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli funzionali all’organizzazione dell’evento e a quelli muniti di regolare autorizzazione. In quest’ultimo caso, i mezzi potranno circolare soltanto nella fascia oraria compresa tra l’1 e le 9 del mattino, esclusivamente per raggiungere resedi privati o garage, effettuando eventuali operazioni di carico e scarico nel tempo strettamente necessario. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A San Giovanni il Mercato Europeo. Cambia la viabilità

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A San Giovanni il Mercato Europeo. Cambia la viabilità - Arezzo, 13 maggio 2025 – Per consentire il regolare svolgimento della 20° edizione del Mercato Europeo, in programma a San Giovanni da giovedì 15 maggio fino a domenica 18 maggio il Comune di San Giov ... 🔗lanazione.it

Torna il mercato europeo. Quattro giorni in viale Diaz tra sapori e tradizioni - L’iniziativa rappresenta una delle manifestazioni di punta del Valdarno. La fiera ospiterà 34 operatori provenienti da 12 nazioni: il via giovedì. 🔗msn.com

Vent'anni di Mercato Europeo a San Giovanni Valdarno - Da giovedì 15 a domenica 18 maggio 4 giorni di sapori, profumi e tradizioni con espositori provenienti da ogni parte del mondo. In viale Diaz mercatino, area street food, enogastronomia, artigianato e ... 🔗arezzonotizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scaletta Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: torna in piazza San Giovanni con oltre 10 ore di musica e artisti da tutta Italia

Il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma torna in piazza San Giovanni in Laterano, promosso da Cgil, Cisl e Uil, con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.