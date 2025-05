A Roma nasce REC – Raccontiamo Eventi Contemporanei, un innovativo progetto di Waldo Event Network. Ideato da Simone Vesco e co-prodotto da S..., questo format esplora il dinamico universo della creatività e della cultura, offrendo una nuova piattaforma per eventi e iniziative contemporanee che raccontano la vivace scena artistica della capitale.

Roma, 13 mag. (askanews) – Un viaggio nel cuore della creatività, della cultura e della progettazione: nasce a Roma REC – RaccontiamoEventiContemporanei, un nuovo format firmato Waldo Event Network (già ideatori del Pigneto Film Festival e Roofbook), da un’idea di Simone Vesco, co-prodotto da Scai Comunicazione. Tre giorni di workshop, conferenze e talk con esperti del settore, creativi e innovatori per esplorare le sfide e le opportunità del mondo dell’entertainment contemporaneo. Patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma e dalla Regione Lazio il festival prenderà il via mercoledì 15 maggio al Liceo Visconti con Sara SchietRoma Sferrazza di Storie nel Mondo che racconterà come “nasce” un ufficio stampa. A seguire il live delle Primo. Giovedì 16 maggio sarà il momento di MATTANZA, il podcast de Il Fatto Quotidiano ideato dal giornalista d’inchiesta Giuseppe Pipitone e dallo sceneggiatore Marco Colombo. 🔗Leggi su Ildenaro.it