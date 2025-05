A Roma la mostra Dolce e Gabbana ‘Dal cuore alle mani’ | viaggio nell’arte della moda

A Roma, al Palazzo delle Esposizioni, è inaugurata la mostra "Dal Cuore alle Mani" di Dolce e Gabbana. Aperta al pubblico dal 14 maggio, l'esibizione celebra l'arte della moda attraverso le straordinarie creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, offrendo un viaggio emozionante tra innovazione e tradizione nel mondo dell'alta moda.

Arriva a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, la mostra‘Dalcuoreallemani’ di Dolce e Gabbana. L’esibizione, aperta al pubblico dal 14 maggio, si inserisce all’interno delle attività che arricchiscono l’arrivo nella capitale del Grand Tour dei due stilisti. In questo spazio le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana entrano in dialogo con l’impianto architettonico neoclassico, scenografia unica per un viaggio non solo nella moda, ma nel tempo, nell’arte, nella memoria e nella materia.mostra di Dolce&Gabbana a Roma, quando finisceSarà possibile visitare la mostra a Roma fino al 13 agosto. Le installazioni sono raccontate attraverso una serie di temi che evidenziano le molteplici influenze culturali italiane alle radici di Dolce&Gabbana: dall’arte all’architettura, dall’artigianato d’eccellenza al folklore, dalla musica all’Opera, il Balletto, il teatro e, naturalmente, le suggestioni della “Dolce vita”. 🔗Leggi su Lapresse.it