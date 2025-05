A Roma e nel Lazio i soggiorni estivi per disabili sono a rischio

A Roma e nel Lazio, i soggiorni estivi per disabili sono in pericolo. Centri accreditati denunciano che, per il 2024, potrebbero non essere più organizzate iniziative destinate alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, mettendo a rischio un’importante opportunità di socializzazione e inclusione per molti.

I soggiorniestivi per le persone con disabilità a Roma e nel Lazio, quest’anno, potrebbero saltare. A lanciare l’allarme sono stati diversi centri accreditati che, fino al 2024, hanno organizzato iniziative durante l’estate per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale in carico al. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - A Roma e nel Lazio i soggiorni estivi per disabili sono a rischio

