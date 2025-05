A Roma circolano troppe auto Gualtieri | “Vogliamo ridurle e incentivare l’uso dei mezzi pubblici”

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato un piano per ridurre il numero di auto in circolazione, promuovendo l'uso dei mezzi pubblici. Durante il convegno "La Mobilità Urbana, tra comportamenti individuali ed analisi dei dati", ha delineato strategie per migliorare la mobilità cittadina e affrontare le problematiche legate al traffico e all'inquinamento.

Nel corso del convegno "La Mobilità Urbana, tra comportamenti individuali ed analisi dei dati" il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha esposto il progetto per ridurre nella Capitale l'uso di auto private.

Roma, 86nne travolge in auto tavoli ristorante: sfiorata strage al quartiere Trieste - Strage sfiorata stasera al quartiere Trieste di Roma, dove verso le 22 una donna

