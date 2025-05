a pietramarina sp10 risanata entro l autunno

Entro l'autunno, la strada provinciale 10 di Pietramarina sarà risanata, dopo i gravi danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana dal 12 al 15 marzo. In particolare, a Carmignano, nella località Poggino, si sono registrati significativi dissesti che ora verranno affrontati con lavori di ripristino.

entrol’autunno sarà risanata la strada provinciale 10 di Pietramarina. L’ondata di maltempo che ha interessato la Toscana dal 12 al 15 marzo scorso, ha colpito anche la Sp10 "di Pietramarina" a Carmignano, in località Poggino. In quel frangente si sono verificati significativi dissesti del corpo stradale e si è resa necessaria la chiusura della strada alla circolazione per consentire una prima messa in sicurezza e permettere ai tecnici di individuare le azioni da intraprendere per la sua sistemazione.La Provincia di Prato ha subito disposto l’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza al fine di preservare l’incolumità degli utenti, con successiva regolamentazione a senso unico alternato per non bloccare completamente la circolazione. L’intervento di risanamento totale, però, si annuncia costoso e impegnativo. 🔗Leggi su Lanazione.it