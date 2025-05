A Pechino parlano pugliese | Serena Brancale insegna il dialetto barese ai fan cinesi – VIDEO

A Pechino, il dialetto barese risuona grazie a Serena Brancale. Dopo il successo al Festival di Sanremo e la sua presenza nel programma "Belve", la cantante pugliese si dedica a insegnare il suo idioma ai fan cinesi, unendo culture attraverso la musica. Presto la vedremo anche come giudice nel nuovo show "Like a Star".

SerenaBrancale, dopo aver calcato il palco dell’Ariston con il brano “Anima e Core”, essere diventata presenza fissa nel programma “Belve” e pronta al debutto come giudice nel nuovo show musicale condotto da Amadeus su Nove, “Like a Star” da mercoledì 14 maggio, oggi la cantante barese si trova in Cina per un tour che la sta portando in alcune delle città più importanti del paese.Nella tappa di Pechino, dopo un’esibizione sold out al “Blue Note”, Serena ha interagito con i suoi fan. Su Instagram ha scritto: “Al Blue Note di Pechinoparlanopugliese”. Nel VIDEO condiviso, si vede la cantante che, sorridendo, avanza una richiesta: “Vuoi imparare un po’ di italiano?”. La frase scelta per la “lezione” è tipicamente barese: “Ce n’ge na ma scì, sciamanin”, una formula che in dialetto locale suona come un invito a muoversi, a sbrigarsi. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it