A ogni starnuto mi spavento Non voglio rivivere tutto questo spero di essermi fermato in tempo | il dramma di Berrettini

Matteo Berrettini vive una nuova stagione di ansie e delusioni. Costretto a ritirarsi dagli Internazionali d’Italia 2025 dopo il primo set contro Casper Ruud, il tennista azzurro teme ulteriori infortuni. Con il cuore pesante, si sofferma sul dramma che ha contraddistinto la sua carriera, sperando di averlo fermato in tempo.

Un nuovo, ennesimo infortunio ha costretto Matteo Berrettini a ritirarsi dagli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro, dopo il primo set (perso) del terzo turno contro il norvegese Casper Ruud ha alzato bandiera bianca. Berrettini, che più volte aveva dichiarato quanto tenesse a giocare nel torneo ‘di casa’, era reduce proprio da un problema agli addominali accusato a Madrid e in conferenza stampa non ha nascosto la sua amarezza: “Quando mi sono svegliato ho capito che le cose erano un po’ complesse”, ha detto l’azzurro con le lacrime agli occhi, “poi l’amore che ho per questo torneo, questa città e lo sport che faccio mi ha spinto a provarci fino alla fine”.Berrettini ha quindi rivelato: “Fino a dieci minuti prima della partita ero convinto di non farcela. Poi mi sono detto ‘dai, proviamoci’ e sono rimasto sorpreso da come il mio corpo ha reagito fino a un certo punto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A ogni starnuto mi spavento. Non voglio rivivere tutto questo, spero di essermi fermato in tempo”: il dramma di Berrettini

