a napoli si respira un atmosfera di attesa di tensione e preoccupazione sky

Massimo Ugolini a Sky Sport è intervenuto da Castel Volturno in merito alla sensazioni post pareggio contro il Genoa per 2-2. Nell'aria, a Napoli, si respira anche un po' di preoccupazione. A Parma Conte confermerà chi ha giocato con il Genoa, a parte Lobotka che difficilmente sarà della partita.Lobotka difficilissimo sarà della partita a ParmaParma fa un po' paura al Napoli?«Evidentemente le assenze di Buongiorno e di Juan Jesus e molto probabilmente di Lobotka, sfortunato il centrocampista. Un movimento evidentemente inopportuno, imprevisto, ha condizionato la tenuta della caviglia, continuerà a fare terapia. Difficilissimo averlo a Parma. Solito Napoli con il 4-4-2 a Parma con Olivera e Rrahmani, Lukaku e Raspadori a guidare l'attacco, Jack sta facendo la differenza, gol pensati, sono sei in campionato, la migliore stagione da quando è arrivato a Napoli.