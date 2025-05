A Napoli la prima edizione dello Sport Kids Festival | una giornata di sport e divertimento per tutta la famiglia

Il Lungomare Caracciolo di Napoli si prepara a ospitare la prima edizione dello Sport Kids Festival, un evento gratuito che promette una giornata di sport e divertimento per tutta la famiglia. Ideato dall’Asd Sebs Fiera dello Sport, il festival mira a celebrare l’attività fisica coinvolgendo bambini e ragazzi in maniera entusiasta e ludica.

Il Lungomare Caracciolo si trasformerà in un grande villaggio dellosport per accogliere la primaedizionedellosportKidsFestival, un evento gratuito e aperto a tutte le famiglie, dedicato ai bambini e ai ragazzi. L’iniziativa organizzata dall’Asd Sebs Fiera dellosport, mira a promuovere l’attività fisica, l’inclusione e lo spirito di squadra attraverso una giornata di giochi, sport e divertimento.Dalle ore 9:00 alle 18:00, sabato 17 maggio, la Rotonda Diaz ospiterà un programma ricco di attività sportive pensate per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo dellosport in modo ludico e coinvolgente, garantendo alle famiglie di trascorrere una giornata all’insegna del benessere e della condivisione.Il Comune di Napoli è ente patrocinante dell’iniziativa, presentata questa mattina nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo dall’assessora allo sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante, insieme agli organizzatori Rossella Montagna e Tommaso Conte. 🔗Leggi su Ildenaro.it

