A Monza e in Brianza sono previste ancora piogge | ecco cosa succederà

A Monza e in Brianza, il meteo si prepara a riservare sorprese nei prossimi giorni, tra piogge e schiarite alternate. Un flusso di aria fresca dal Nord, evidenziato dai meteorologi di 3Bmeteo, intensificherà l'instabilità atmosferica, portando a un clima variabile e umido. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo.

piogge, schiarite e ancorapiogge. È quello che succederà a Monza in Brianza nei prossimi giorni. Un flusso di aria fresca proveniente dal Nord, come rimarcano i meteorologi di 3Bmeteo acuirà infatti l'instabilità che farà da padrone ancora per qualche giorno."Il debole vortice di origine.

