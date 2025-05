A Milano sui Navigli è comparso un murale dello street artist TVBOY che rappresenta il rapper Salmo in occasione del suo nuovo album

A Milano, in riva ai Navigli, il noto street artist TVBOY ha inaugurato un murale che celebra il rapper Salmo in occasione del lancio del suo nuovo album. L'opera, audace e provocatoria, ritrae Salmo in abiti papali, simbolo di un profeta urbano e scrittore di strada, dimostrando ancora una volta l'originalità dell'artista.

Milano, 13 mag. (askanews) – TVBOY lascia ancora una volta il segno a Milano, tra i Navigli. La città meneghina si è svegliata con un nuovo iconico e dissacrante murale dello street artist che ritrae Salmo in abiti papali, profeta urbano in versione writer di strada intento a completare la sua ultima opera: Ranch. Non a caso il murale arriva nel giorno di uscita del nuovo album di Salmo (Columbia Records Sony Music Italy), un disco che racchiude intuizioni, stili e contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi tempi, lontano dalla frenesia dei riflettori e dagli algoritmi social: 16 nuove tracce per un manifesto sonoro che, proprio come il graffito, è pronto a scuotere tutti.

