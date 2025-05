A Milano i maestri di frontiera del ‘900 artistico

A Milano, dal 15 maggio al 15 giugno, Palazzo Morando ospiterà la mostra "Un viaggio da fare", dedicata ai maestri dell'arte del '900. L'esposizione riunisce opere di artisti fondamentali del panorama moderno e contemporaneo, offrendo un'esperienza unica per gli appassionati e i curiosi della cultura artistica di quel secolo.

(Adnkronos) – Sarà visitabile da giovedì 15 maggio, per un mese esatto fino al 15 giugno, la mostra "Un viaggio da fare", allestita a Palazzo Morando, nel cuore di Milano, con le opere di maestri dell'arte del Novecento, artisti di riferimento dell'arte moderna e contemporanea provenienti da un territorio di frontiera, come Afro, Zoran Muši?,