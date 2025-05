A Mercogliano la V edizione del raduno Ruote nella Storia

Torna a Mercogliano il “Ruote nella Storia – 5° Raduno Irpino”, l’evento imperdibile per gli amanti delle auto storiche. Domenica 18 maggio, gli appassionati potranno ammirare splendidi veicoli d'epoca, il tutto nell'ambito di un format nazionale promosso dall’Automobile Club d’Italia, riservato ai soci. Prepariamoci a vivere una giornata all'insegna della passione e della storia!

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con “RuotenellaStoria – 5° raduno Irpino”, l’evento dedicato agli appassionati di auto storiche, in programma domenica 18 maggio a Mercogliano. L’iniziativa, inserita nel format nazionale promosso dall’Automobile Club d’Italia, è riservata ai soci. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - A Mercogliano la V edizione del raduno "Ruote nella Storia"

Ne parlano su altre fonti

Castello di Mercogliano: apertura straordinaria per la Giornata Nazionale dei Castelli - Domenica 11 maggio, in occasione della XXVI edizione della Giornata Nazionale dei Castelli, il Castello di Mercogliano, in via straordinaria e per la prima volta, sarà aperto al pubblico per una ... 🔗irpinianews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diablo Immortal – Raduno dei Primi Maligni in Sanctuarium in Rovina

Oggi, Blizzard Entertainment ha rivelato quale sarà il culmine della storia che dura ormai da due anni e mezzo in Diablo Immortal: il ritorno di Diablo e un epico scontro finale.