A me mi piace feat Manu Chao il nuovo singolo di Alfa

A Genova, Alfa lancia il suo nuovo singolo "A me mi piace" feat. Manu Chao, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano inedito anticipa la versione deluxe di "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato", promettendo emozioni fresche e sonorità coinvolgenti.

Il brano anticipa la pubblicazione in versione Deluxe di "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato"GENOVA – É uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali "A me mi piace" feat. ManuChao, il nuovosingolo inedito di Alfa, che anticipa la pubblicazione della versione deluxe di Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (https:lnk.toAlfadeluxe), album già certificato disco di platino e uscito lo scorso anno per Artist First.Il videoclip del brano (https:www.youtube.comwatch?v=angcmZKUGl8), diretto da Filiberto Signorello, è stato girato interamente a Genova, città natale di Alfa e luogo profondamente legato alla sua identità personale e musicale. Le riprese si sono svolte in due luoghi simbolici della città: lo Stadio Luigi Ferraris, tappa emotiva imprescindibile per lui che è da sempre un grande tifoso del Genoa, e i Giardini Luzzati, nel centro storico di Genova.

