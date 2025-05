a martin scorsese il premio alla carriera al taormina film festival

Martin Scorsese, icona del cinema internazionale, riceverà il premio alla carriera alla 71esima edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2025. Questo riconoscimento celebra la straordinaria influenza e il contributo del regista nella settima arte, rendendo l'evento un'occasione imperdibile per i cinefili.

