a inzaghi è già successo di rimontare conte all ultimo metro della lotta scudetto repubblica

Simone Inzaghi si trova nuovamente a fronteggiare Antonio Conte nella corsa allo scudetto. Repubblica ricorda un precedente memorabile: nel campionato 1999-2000, la Lazio di Inzaghi rimontò cinque punti nelle ultime tre giornate, riuscendo a superare la Juventus di Conte. Un'impresa che potrebbe ripetersi, nel segno della determinazione e della storia.

