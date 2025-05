A Gaza la fame è usata come arma di guerra | Israele blocca 160mila tonnellate di aiuti alla frontiera

A Gaza, la fame è diventata un'arma nella guerra. Israele blocca 160.000 tonnellate di aiuti, mentre 470.000 persone affrontano una crisi alimentare senza precedenti. Con 71.000 bambini e oltre 17.000 madri in grave malnutrizione, la situazione richiede un'azione immediata per affrontare l'emergenza umanitaria. La lotta per la sopravvivenza continua in un contesto di profonda incertezza.

Nella Striscia di Gaza 470.000 persone stanno affrontando una fame catastrofica, e l'intera popolazione è colpita da insicurezza alimentare acuta: 71.000 bambini e oltre 17.000 madri avranno bisogno di cure urgenti per malnutrizione grave. 🔗Leggi su Fanpage.it

Crisi Umanitaria a Gaza: ONU Avverte che Metà della Popolazione Rischia la Fame

Il vicedirettore del Programma Alimentare Mondiale (PAM) delle Nazioni Unite, Carl Skau, ha lanciato un grido d'allarme dichiarando che metà della popolazione di Gaza sta affrontando la fame mentre i combattimenti tra Hamas e Israele persistono.