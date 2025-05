A Foggia censite 480 famiglie negli alloggi Erp | scovati anche gli abusivi pronti gli sfratti

A Foggia, un recente censimento ha identificato 480 famiglie negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), rivelando anche casi di occupazioni abusive. Sono circa venti i morosi riscontrati, portando all'avvio degli sfratti. L'iniziativa, realizzata dal Servizio Politiche Abitative del Comune, mira all'aggiornamento della situazione abitativa nella città.

Sono una ventina i morosi e le occupazioni abusive riscontrate nel corso del censimento sugli occupanti degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) effettuato dal Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia. L’attività di rilevazione era finalizzata all’aggiornamento. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Foggia censite 480 famiglie negli alloggi Erp: scovati anche gli abusivi, pronti gli sfratti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

INIZIATIVA Foggia, l’associazione ‘Invisibili’ accanto a minori, anziani e famiglie in difficoltà - FOGGIA – Un appuntamento ormai atteso ... i volontari continueranno a distribuire piccoli gesti di umanità presso alcune famiglie bisognose e in centri per anziani del territorio foggiano. 🔗statoquotidiano.it

EMERGENZA Foggia, senz’acqua al Cep: famiglie bloccate nell’attesa dei lavori Pnrr - Dalle 7.30 alle 13, i rubinetti restano a secco, costringendo le famiglie a una corsa contro il tempo per potersi lavare, cucinare e svolgere le normali attività quotidiane. La palazzina ... 🔗statoquotidiano.it

Foggia, il sindaco Landella scrive ai cittadini: «Troppi ragazzi senza mascherina, famiglie fate più attenzione» - «Sarebbe stata più utile una collaborazione istituzionale - conclude il sindaco di Foggia - nel fornire risposte concrete alle categorie di imprenditori e lavoratori che vivono momenti difficili ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Corruzione a Foggia : arrestato sindaco Franco Landella

Il sindaco dimissionario di Foggia, Franco Landella (Lega), è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari e accusato di Corruzione e tentata estorsione.