A Empoli l' iniziativa Maggio nei musei | dalla storia delle vetrerie ai giochi di ruolo tra i fossili

A Empoli, il progetto "Maggio nei Musei" offre un'avvincente esperienza culturale per tutti, dai grandi ai piccini. Con eventi legati alla storia delle vetrerie e coinvolgenti giochi di ruolo tra i fossili, i Musei di Empoli aprono le porte a visite tematiche gratuite, arricchendo la rassegna regionale Amico Museo. Scopri la storia e il divertimento!

Il Maggio ai musei di Empoli continua con tante iniziative aperte a grandi e piccini. Come ogni anno i musei di Empoli partecipano alla rassegna regionale Amico Museo con due iniziative gratuite: una visita tematica rivolta agli adulti al Museo del Vetro e una divertente esperienza per i più. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A Empoli l'iniziativa "Maggio nei musei": dalla storia delle vetrerie ai giochi di ruolo tra i fossili

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maggio nei musei, dalla storia delle vetrerie ai giochi di ruolo tra i fossili - Il maggio ai Musei di Empoli continua con tante iniziative aperte a grandi e piccini. Come ogni anno i Musei di Empoli partecipano alla rassegna regionale ... 🔗gonews.it

Notte Europea dei Musei 2025 a Napoli e in Campania. Musei aperti a 1 euro - Sabato 17 maggio 2025, torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, un’occasione unica per vivere il patrimonio culturale in un’atmosfera serale, intima e suggestiva. L’iniziativa, giunta alla ... 🔗napolike.it

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, aperture serali in tutta Italia - Il Ministero della Cultura anche quest'anno partecipa alla manifestazione, giunta alla ventesima edizione ... 🔗gazzettadelsud.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente Empoli: M'Baye Niang Coinvolto in Schianto all'Alba

M'Baye Niang, attaccante dell'Empoli, è stato coinvolto in un incidente stradale nel centro di Empoli, Firenze, intorno alle ore 6:00 di martedì mattina.