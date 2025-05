A due anni dall' alluvione l' ex premier Giuseppe Conte torna nel Ravennate

A due anni dall'alluvione, l'ex premier Giuseppe Conte torna nel ravennate. Giovedì 15 maggio 2025, il Presidente del MoVimento 5 Stelle visiterà Faenza e Ravenna, per incontrare cittadini e attivisti, sostenendo la lista del suo partito in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. La giornata inizierà con...

