A Corte Molon una serata di musica live al femminile

...creatività delle artiste locali. Un'opportunità unica per ascoltare live performance accattivanti, lasciarsi travolgere dalle melodie e vivere un'atmosfera vibrante. Unirsi a noi per una serata dedicata alla musica al femminile, dove il talento emerge e le voci risuonano forte, unendo la comunità in un festoso abbraccio musicale. Non mancare!

Un grande palco allestito all’aperto, nello spazio di CorteMolon, ospita i live della nuova scena musicale veronese. Giovedì 15 maggio un evento tutto al femminile.?Protagoniste della serata saranno giovani musiciste e cantanti veronesi, in un evento che celebra il talento femminile e la. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A Corte Molon una serata di musica live al femminile

Se ne parla anche su altri siti

A Corte Molon una serata di musica live al femminile - Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo sonorità fresche, autentiche e originali, in un’atmosfera conviviale e aperta alla cittadinanza. L'appuntamento è giovedì 15 maggio dalle ore 19.30 ... 🔗veronasera.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Corte Palasio : Pierangelo Repanati ucciso con due coltellate alla gola

Il 57enne Pierangelo Repanati, giornalista professionista ed ex sindaco - dal 2004 al 2009 - di Corte Palasio, in provincia di Lodi, è stato trovato morto ieri sera poco dopo le 22, nel giardino di casa sua, proprio a Corte Palasio.