A che punto sono i lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

I lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore stanno procedendo secondo le tempistiche previste, con il termine fissato per il 2026. Nel primo lotto, in via Libia, sono stati già completati quasi la metà delle pareti delle gallerie e delle trincee, segnalando un avanzamento significativo del progetto.

Rimane il 2026 il termine dei lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore del Servizio ferroviario metropolitano. Il cantiere sta proseguendo e in via Libia, primo dei due lotti, è già stata completata quasi la metà delle pareti delle gallerie e delle trincee

