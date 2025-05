A che ora si giocano Parma-Napoli e Inter-Lazio | arriva l' ufficialità dalla Lega

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente gli orari delle partite della 37esima giornata. Domenica 18 maggio, le sfide cruciali tra Parma-Napoli e Inter-Lazio si svolgeranno alle 20.45, momenti decisivi per la corsa allo scudetto e la lotta per la salvezza e la qualificazione europea. Appuntamento da non perdere!

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 37esima giornata di campionato. Nove partite, tra cui Parma-Napoli e Inter-Lazio, quelle decisive per la corsa scudetto ma anche per la lotta salvezza e la zona Europa, si disputeranno domenica 18 maggio con calcio d'inizio alle 20.45. Solo. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - A che ora si giocano Parma-Napoli e Inter-Lazio: arriva l'ufficialità dalla Lega

