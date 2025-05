a centro pecci books la caduta di un impero

A Pecci Books, sabato 17 maggio alle 10.30, si terrà un incontro dedicato a "La caduta di un impero: Tangentopoli e dintorni". Sarà un'opportunità per esplorare la drammatica dissoluzione del gruppo Ferruzzi-Montedison, una grande realtà finanziaria e industriale italiana che, al culmine del suo successo, è crollata, segnando un’epoca.

Tangentopoli e dintorni. Una grande realtà finanziaria ed industriale italiana, ai vertici del sistema economico per quote di mercato, collassa nel momento in cui raggiunge la massima estensione. La dissoluzione del gruppo Ferruzzi-Montedison torna in scena: sabato 17 maggio alle 10.30 a PecciBooks Carlo Sama presenterà La caduta di un impero - 1993: Montedison, Ferruzzi, Enimont (Rizzoli, ottobre 2024) in dialogo con Roberto Platania. Una saga famigliare di ambizioni e ossessioni, avidita? e manovre senza scrupoli che getta una nuova luce sulla recente storia d’Italia. La vicenda del colosso agroindustriale creato dal nulla da Serafino Ferruzzi e? un elemento fondamentale della storia economica d’Italia (e non solo): l’ascesa nella produzione e nel commercio mondiale delle materie prime agricole, la tragica morte del fondatore in un incidente aereo, l’espansione durante la gestione di Raul Gardini, l’acquisto della Montedison, il fallimento dell’operazione Enimont, la tempesta di Mani pulite, il suicidio di Gardini, la dispersione del gruppo. 🔗Leggi su Lanazione.it