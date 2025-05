A Cannes Robert De Niro contro Trump | L' arte fa paura ai fascisti

A Cannes, Robert De Niro si erge contro Trump, rivendicando il potere dell’arte come strumento di libertà e inclusione. "L'arte fa paura ai fascisti", afferma, sottolineando come la creatività rappresenti una minaccia per gli autocrati. Le sue parole risuonano nel Grand Theatre Lumiere, sostenendo un messaggio di unità e resistenza contro l’oppressione.

«L' arte cerca la libertà . Unisce le persone, include la diversità . Ecco perché rappresentiamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti del mondo, ma la creatività non ha prezzo": l’urlo di Robert De Niro in difesa della libertà e del cinema sovrasta gli applausi che il Grand Theatre Lumiere tributano al mito assoluto del grande schermo premiato con la Palma d’oro onoraria . È l’apertura. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Cannes Robert De Niro contro Trump: "L'arte fa paura ai fascisti"

