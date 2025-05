A Bologna i carabinieri immobilizzano con il taser un cittadino straniero armato di forbici ed esplode la polemica per l’uso del dispositivo

A Bologna, un intervento dei carabinieri ha suscitato polemiche dopo che un cittadino straniero armato di forbici è stato immobilizzato con un taser. L'uomo, un giovane marocchino di ventotto anni, ha accoltellato un passante in una tranquilla zona residenziale, generando paura tra i residenti fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine in via Giacomo Matteotti.

