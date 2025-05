A Bari approda ' Mind The Gap' appuntamento tra innovazione e sviluppo del territorio

A Bari arriva "Mind The Gap", un evento che unisce innovazione e sviluppo territoriale, realizzato dalla Fondazione Italia Digitale in partnership con Windtre. Questo tour culturale e formativo si propone di esplorare le potenzialità della trasformazione digitale, generando nuovi stimoli per la crescita del territorio e dei suoi cittadini.

Domani 13 maggio, dalle 10.30 alle 13, la Sala Consiliare del Palazzo di Città ospiterà l'incontro 'Innovazione e territorio per una regione connessa'

